(Di venerdì 7 ottobre 2022) Parla di minacciagravissima ed evoca la crisi dei missili di Cuba. Il presidente Usa Joeil mondo parlando ieri sera ad un evento per la raccolta di finanziamenti elettorali per i candidati democratici alle elezioni midterm. Non solo il rischio dell'uso delle armi atomiche esiste, perché la guerra in Ucraina sta andando male per, ma anche che non si sa bene quale possa davvero essere una via d'uscita per evitare lo scontro frontale con. Il capo della Casa Bianca afferma che il rischio di un "Armageddon"è al livello più alto dalla crisi dei missili cubani del 1962 e aggiunge che in Ucraina lo Zar "nonquando parla dell'uso di armi nucleari tattiche o armi biologiche o chimiche". La Russia parla della possibilità ...

