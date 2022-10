Migranti | strage di donne in Grecia

E' il bilancio drammatico dell'ennesimadi. Le vittime si trovavano a bordo di una imbarcazione che trasportava circa 40 persone quando è avvenuto il naufragio di fronte all'isola ...Un'operazione di ricerca e recupero è in corso anche nell'isola di Citera , a sud del Peloponneso, sempre in Grecia, dove una barca a vela che trasportava altri- mercoledi sera - si è ...I soccorritori dei vigili del fuoco hanno calato delle corde per aiutare i migranti ad arrampicarsi sulle scogliere del lungomare Le autorità hanno dichiarato nelle prime ore di giovedì che i soccorri ...Almeno 17 persone (16 donne e un uomo) hanno perso la vita nelle prime ore di questo giovedì nel Mar Egeo Centrale, tra Grecia e Turchia: un'imbarcazione, che stava trasportando un gruppo di migranti ...