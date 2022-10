Meloni esce dalla chat dei parlamentari di FdI | Le vostre fughe di notizie mi danneggiano

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 7 ottobre 2022) "Giorgiaha abbandonato il gruppo". Tanta è stata la rabbia, l'altro giorno, della leader per la fuga didall'esecutivo di Fratelli d'Italia che ha deciso di lasciare il gruppo WhatsApp di cui fanno parte i. Una mossa accompagnata da un messaggio di fuoco contro le presunte gole profonde che hanno spifferato il contenuto della riunione ai giornalisti. "Non vi rendete conto di quanto sia dannoso e inaudito quel che avete fatto uscire". Come si sa, mercoledì durante la riunione dei vertici del partito è trapelata la frase della premier in pectore sul "fallimento" della trattativa di Mario Draghi a Bruxelles in vista del vertice del 20 e il 21 ottobre. Parole che hanno fatto scoppiare un caso con Palazzo Chigi, non smentite peròdiretta interessata. Nelladegli ...