Vanity Fair Italia

...di accertamento tecnico non ripetibile fatto notificare dalla pm Simona Rizzo ai camici(... il professoreTucci . L'odissea è quella di Mirella Greco , una donna di 53 anni, residente a ...Colombo , consigliere regionale che in questi giorni si era espresso criticamente, all'... Nessuna dichiarazione all'ingresso da parte di Matteo, l'ex deputato che negli scorsi giorni ... Marco Bianchi, i suoi tatuaggi, le galline e i migliori ristoranti vegetariani d'Italia (per una cena a due) A pranzo da Linfa, abbiamo incontrato il food mentor che ha selezionato insieme a Boscolo Gift i migliori ristoranti vegetariani e vegani italiani. Ecco come è andata ...Alessandro Bianchi, fratello di Marco e Gabriele, è rimastato coinvolto in un incidente d'auto a Velletri. Fermato dalla polizia sarebbe risultato positivo al drug test ...