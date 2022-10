LIVE Judo | Mondiali 2022 in DIRETTA | inizia la seconda giornata! A breve il debutto di Piras e Manzi

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.32 Primo turno complicatissimo per Matteo, che deve vedersela subito con il temibile kazako Kyrgyzbayev (argento mondiale in carica), mentre sembra più agevole il primo combattimento dicontro il bulgaro Temelkov. 7.30 Comincia ufficialmente il day-2 deia Tashkent! Si parte con il turno preliminare dei 66 kg maschili: Matteosarà impegnato nel 4° incontro sul tatami 2, Eliosnel 6° sul tatami 1. Più tardi toccherà a Odette Giuffrida. 7.28 Nei 66 kg invece tutti attendono una possibile finale tra i rivali giapponesi Hifumi Abe e Joshiro Maruyama. Difficile immaginare un vincitore diverso, ma le alternative più credibili sono il n.1 al mondo Denis Vieru, il sudcoreano Baul An ed il georgiano ...