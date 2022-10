Spagna sotto choc. L'auto ha sbandato ed è finita nel fiume. Alla guida il compagno: era senza patente, la Guardia Civil lo ha ...La terribileè avvenuta il 5 ottobre a Pontevedra, in Spagna. La ragazza, che stava ... Il fidanzato guidava senza patente Il fidanzato di, la cui identità non è stata svelata, è ...La tragedia di Beatriz Alvarez Guerra, attrice morta in un incidente a 28 anni Spagna sotto choc. L'auto ha sbandato ed è finita nel fiume. Alla guida il compagno: era senza patente, la Guardia Civil ...La morte di una giovane ragazza in un incidente stradale: questo è quello che è accaduto in Spagna. Lei era una giovane attrice ...