Kurdistan | Zerocalcare torna a parlare dell’invasione del Rojava con «No sleep till Shengal»

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Il 9 ottobre è un triplo anniversario per il: nel 1999 fu sequestrato Abdullah Ocalan, leaderl del Pkk ancora detenuto; il 9 ottobre 2019 lo stato turco e le sue milizie jihadiste hanno invaso il. E, ancora,il 9 ottobre del 2020, è stato siglato l’accordo tra Iraq e Kdp che scioglie l’amministrazione autonoma di, quella che più si è confrontata nell’area con la presenza dell’Isis dal 2014 in avanti.aveva già dedicato un libro alla vicenda degli ezidi nel 2021, ora ne esce un altro per Bao Publishing, «No», in cui racconta l’incontro con gli ezidi di Schengal e come li ha conosciuti sulle montagne curde nel corso di un viaggio. Il libro viene presentato sabato 8 ottobre a Roma, al centro socioculturale ...

Il 9 ottobre è un triplo anniversario per il: nel 1999 fu sequestrato Abdullah Ocalan , leaderl del Pkk ancora detenuto; il 9 ottobre ...aveva già dedicato un libro alla vicenda ...Forse tutto comincia con un microchip che ti hanno messo nel cervello qualche anno fa': 'Sì, sono stato nel 2014 per la prima volta in, quando in Siria c'era l'assedio di ...Zerocalcare nuovo libro 2022 con tiratura da record: si chiama "No Sleep Till Shengal" ed è il seguito ideale di "Kobane Calling".Bisogna riaccendere i riflettori sulla questione curda di Capital Web È uscito No sleep till Shengal (Bao Publishing) l’ultimo libro di Zerocalcare, ospite oggi di Daria Bignardi. No sleep till Shenga ...