Judo | Mondiali 2022 | i fratelli Abe salgono nuovamente sul trono iridato | Elios Manzi sfiora la medaglia di bronzo

(Di venerdì 7 ottobre 2022) IUta e Hifumi Abe scrivono una nuova pagina della storia delinternazionale e, a quattro anni di distanza dal doppio trionfodi Baku 2018, si laureanoCampioni del Mondo nel corso della stessa giornata alla Humo Arena di Tashkent (in Uzbekistan). Il Giappone, grazie alla doppietta odierna, allunga ulteriormente nel medagliere della manifestazione ed è già a quota 4 ori su 4 eventi disputati dopo i primi due giorni di gara. Andiamo però in ordine cronologico e partiamo quindi dalla categoria femminile fino a 52 kg, in cui Uta Abe ha avuto vita facile nell’atto conclusivo contro la britannica Chelsie Giles imponendosi per waza-ari. In precedenza, in semifinale, la 22enne nativa di Kobe aveva sconfitto la francese Amandine Buchard in una vera e propria finale anticipata dopo quasi 3 ...

