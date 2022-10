Il Betis vince a Roma 2-1 | seconda sconfitta in Europa League

(Di venerdì 7 ottobre 2022)inper la squadra di Mourinho, battuta 1-0 all'Olimpico dagli spagnoli che volano a +6 in vetta al gruppo C. In avvio infortuni per Celik e Fekir, che aveva colpito il palo. La sblocca Dybala su rigore concesso dal Var dopo il tocco con la mano di Ruibal. Pareggia Rodriguez dalla distanza. Traversa di Zaniolo, strepitoso Bravo sulla Joya e Cristante. All'88' il gol decisivo di Luiz Henrique, rosso diretto a Zaniolo nel finale.Gruppo C Classifica:9, Ludogorets 4,3, Helsinki 1 Prima giornata (08/09): Hjk Helsinki-0-2; Ludogorets-2-1giornata (15/09):-Ludogorets 3-2;-Hjk Helsinki 3-0 Terza giornata (06/10): Hjk Helsinki-Ludogorets ...

La Roma chea San Siro sembra distante anni luce da quella vista all'Olimpico contro il. La squadra di Mourinho affronta il match di Europa League con troppa timidezza, la squadra di ...In classifica comanda ilcon 9 punti, poi il Ludogorets a 4, segue la Roma a 3, Hjk fanalino di coda a quota 1.Il Siviglia vince in rimonta sulla Roma con 2 gol a 1, dopo che la squadra di casa era andata in vantaggio con un rigore trasformato da Dybala. Per il Betis segnano Rodriguez e Luiz Henrique a due min ...Sconfitta casalinga per i giallorossi che sono chiamati a un cambio di tendenza nel girone di ritorno. Il Betis mantiene la testa della classifica. Una sconfitta che, certamente, non ci voleva per la ...