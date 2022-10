GP Giappone | Libere 2 | doppietta Mercedes a Suzuka

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Continua la fiera delle sorprese in quel di, nell’appuntamento dedicato al Sol Levante della Formula 1. Dopo aver assistito, almeno chi era sveglio nella primissima mattinata italiana di oggi, al miglior tempo di Fernando Alonso su Alpine, sono state le duea regalarsi unache conta poco ai fini dei risultati, ma che aumenterà certamente la stima della scuderia stellata in questo evento asiatico. Primo George Russell, subito dietro Lewis Hamilton e Max Verstappen, su Red Bull, a chiudere lo schieramento. Lontane le Ferrari con Carlos Sainz sesto e Charles Leclerc undicesimo. Ecco la classifica completa delle2 del GP. GP2: la classifica della seconda sessione cronometrata di ...

Per questo motivo il pilota tedesco non potrà prendere parte al secondo turno didel Gran Premio del. Un peccato per lui visto l'allungamento delle prove di altri trenta minuti che ...George Russell ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di provedel Gran Premio del. Il pilota della Mercedes è stato il più veloce girando in 1:41.935 e precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton in quello che è stato un uno - due Mercedes. ...Miglior prestazione di George Russell nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Giappone 2022 di Formula 1. L'inglese ha preceduto il compagno di squadra Lewis Hamilton, e Max ...SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Comincia sotto la pioggia il weekend del Gran Premio del Giappone. Pista bagnata a Suzuka per le prime due ...