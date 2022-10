De Luca sotto pressione | è ossessionato dai 5 Stelle Secondo i consiglieri regionali M5S il governatore teme la disfatta elettorale dei fedelissimi e il rimpasto di Giunta

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Per il presidente della Regione Campania se non abbiamo ancora il numero certo degli eletti la colpa è del M5S. “Abbiamo costruito in Italia un meccanismocosì demenziale che davvero ad oggi non si sa quanti sono gli eletti per i singoli partiti. Di questo dovremo ringraziare tutte le forze politiche che non hanno avuto la capacità di approvare una leggedecente, ma in modo particolare i Cinqueche hanno preso in giro l’Italia facendo una grande operazione demagogica con la riduzione del numero dei parlamentari”, dice Vincenzo De. A stretto giro la replica dei pentastellati. “Il M5S è la nuova ossessione di Vincenzo De. Ilcerca di coprire i suoi fallimenti con offese ai danni della forza politica che più di tutte, nella sua regione, ...