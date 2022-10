Borsa Milano tiene +0 | 5% con Iveco e Pirelli | giù Saipem

(Di giovedì 6 ottobre 2022)– . I primi scambi in Piazza Affari confermano l’avvio leggermente positivo: l’indice Ftse Mib cresce dello 0,5%, cone guidano i guadagni in aumento di oltre due punti percentuali. Forti anche Tim (+1,7%) e Ferrari (+1,5%), mentre Eni ed Enel tra L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Italiana oggi 29 agosto 2019:+1,94%Italiana oggi 08 gennaio 2020:+0,46%Italiana oggi 16 gennaio 2020:+0,74%Italiana oggi 09 giugno 2020:-1,49%Italiana oggi 10 giugno 2020:-0,86% ...

Imperial Brands bene a Londra, C. Suisse recupera a Zurigo . Quanto agli altri listini europei, Madrid ha ceduto lo 0,9% con banche e utility sotto pressione, mentre Parigi e' arretrata dello 0,82% ...Presso il BAM - Biblioteca degli Alberi. http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.La Borsa di Milano (-1,03%) chiude in calo, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari, maglia nera nel Vecchio continente, è stata appesantita dalle banche. (ANSA) ...Nell’azionario europeo il clima è leggermente meno perturbato rispetto a Milano: Francoforte cede lo 0,4%, Parigi-0,82%, Amsterdam-0,48%, Madrid -0,93%, Londra-0,82%. Da segnalare che, a una settimana ...