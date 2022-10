Udinese, Udogie: «Non ci poniamo limiti. Italia? Questo è il mio sogno» (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Destiny Udogie, esterno dell’Udinese, ha parlato a La Repubblica della sua stagione, della Nazionale e del futuro Destiny Udogie, esterno dell’Udinese, ha parlato a La Repubblica della sua stagione, della Nazionale e del futuro. Le sue dichiarazioni: Udinese – «La stagione è lunga ma non ci poniamo limiti. Pensiamo una gara alla volta. L’Udinese è una squadra organizzata e ambiziosa che punta sui giovani. Sottil? E’ una grande persona e ha subito avuto grande stima nei miei confronti». TOTTENHAM – «La mia testa è qui e Conte non l’ho ancora sentito. Questi mesi di Serie A mi aiuteranno a crescere e non ho paura della Premier League». NAZIONALE – «I miei genitori sono della Nigeria ma io sono nato qui a Verona. Mio padre mi ha sempre sostenuto nella ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Destiny, esterno dell’, ha parlato a La Repubblica della sua stagione, della Nazionale e del futuro Destiny, esterno dell’, ha parlato a La Repubblica della sua stagione, della Nazionale e del futuro. Le sue dichiarazioni:– «La stagione è lunga ma non ci. Pensiamo una gara alla volta. L’è una squadra organizzata e ambiziosa che punta sui giovani. Sottil? E’ una grande persona e ha subito avuto grande stima nei miei confronti». TOTTENHAM – «La mia testa è qui e Conte non l’ho ancora sentito. Questi mesi di Serie A mi aiuteranno a crescere e non ho paura della Premier League». NAZIONALE – «I miei genitori sono della Nigeria ma io sono nato qui a Verona. Mio padre mi ha sempre sostenuto nella ...

