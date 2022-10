Roma | con il Betis non è il momento di fare calcoli

vaticannews_it : #Mozambico Ricade oggi l'anniversario degli accordi di #pace siglati a Roma 30 anni fa tramite la mediazione con la… - Piu_Europa : CON LE DONNE DELL’#IRAN Oggi a Roma flashmob di #PiuEuropa. A Villa Borghese abbiamo velato e poi “svelato” la stat… - MCampomenosi : Intanto, mentre qualcuno a Roma aspetta soluzioni miracolose da #Bruxelles, qualcun'altro (la #Turchia) stringe acc… - jacopogiliberto : RT @QuinziUgo: Ora mi attenderei che il Comune di Roma in rappresentanza dei cittadini destinatari del servizio si costituisse parte civile… - jacopogiliberto : RT @QuinziUgo: Vetture con centinaia di migliaia di km di percorrenza immesse in servizio nonostante ripetuti segnali di incendio, scarsa m… -

RomaToday

...La scelta per spendere meno 'Se dovessero trovare conferma le previsioni degli analistiun ... Oggi ai sindaci metteranno a punto una serie di richieste al governo.In via di Campo Barbarico , presso l'area di Tor Fiscale asud, in una zona della città che fa ...agli studiosi di capire meglio il monumento del Mausoleo di Campo Barbarico e di connetterlo... Stadio della Roma: con l’impianto da oltre 60mila posti arriva anche un parco Cd e vinile (quest'ultimo con bonus track, Stupore) sono lì a raccontare un perfetto ... Franco Mussida presenterà il nuovo disco nei Feltrinelli Store di Roma (14 ottobre), Milano (21) e Firenze (24) ...Il prossimo governo di centrodestra sarà «politico» e «di legislatura: durerà cinque anni». Matteo Salvini parla al termine del Consiglio federale convocato per fare il punto sulla formazione del nuov ...