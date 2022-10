Pil | Coldiretti | cala solo in agricoltura In Lombardia rischia un’azienda su due

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Bergamo. In controtendenza all’andamento generale, il valore aggiuntoper l’che fa registrare una riduzione dell’1,1% rispetto al trimestre precedente e un calo dello 0,9 rispetto al secondo trimestre dello scorso anno. È quanto afferma lain riferimento ai conti economici nazionali dell’Istat per il secondo trimestre 2022 che registra un tasso di variazione del Pil del Paese in valori concatenati in aumento dell’1,1% rispetto al trimestre precedente e del 5% nei confronti del secondo trimestre del 2021. In questa situazione – sottolinea la– nelle campagne della nostra regione oltreagricola su due (51,6%) si trova costretta in questo momento a lavorare in una condizione di reddito negativo secondo il ...

Nel secondo trimestre del 2022 il, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, ...8% su base mensile e dell'8,4% su base annua (da +7,9% del mese precedente) Secondoi ...E' quanto afferma lain riferimento ai conti economici nazionali dell'Istat per il secondo trimestre 2022 che registra un tasso di variazione deldel Paese in valori concatenati in ...In controtendenza all’andamento generale, il valore aggiunto cala solo per l’agricoltura che fa registrare una riduzione dell’1,1% rispetto al trimestre precedente e un calo dello 0,9 rispetto al seco ...In controtendenza all’andamento generale, il valore aggiunto cala solo per l’agricoltura che fa registrare una riduzione dell’1,1% e in Calabria si teme s ...