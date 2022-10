fanpage : Nika Shakarami, 17 anni, è l’ennesima vittima delle proteste in Iran scoppiate dopo la morte di Mahsa Amini: era sp… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Iran, 17enne muore nelle proteste: le forze sicurezza 'rubano' il corpo #teheran #nika #mahsaamini #nikashakarami #ir… - stepadpv : RT @MediasetTgcom24: Iran, 17enne muore nelle proteste: le forze sicurezza 'rubano' il corpo #teheran #nika #mahsaamini #nikashakarami #ir… - DrTrkulja : RT @MediasetTgcom24: Iran, 17enne muore nelle proteste: le forze sicurezza 'rubano' il corpo #teheran #nika #mahsaamini #nikashakarami #ir… - MediasetTgcom24 : Iran, 17enne muore nelle proteste: le forze sicurezza 'rubano' il corpo #teheran #nika #mahsaamini #nikashakarami… -

Per la famiglia di Nika Shakarami, le autorità hanno prima tenuto nascosta la morte della giovane e poi hanno voluto evitare che si tenesse il ...Nika Shakarami aveva 17 anni . Era scesa in piazza insieme ad altre migliaia di cittadini iraniani per protestare contro l'uccisione di Mahsa Amini . È morta anche lei: la sua famiglia ha ritrovato il ...Una 17enne, scomparsa durante le proteste in Iran per la morte di Mahsa Amini, deceduta mentre si trovava sotto custodia della polizia per aver indossato male il velo, è stata ritrovata senza vita ...Nika Shakarami, 17 anni, è l'ennesima vittima delle proteste in Iran scoppiate dopo la morte di Mahsa Amini: era sparita da una decina di giorni, poi la famiglia ne ha ritrovato il corpo nell'obitorio ...