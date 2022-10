Come sta Chris Martin dei Coldplay? Che malattia ha, tour sospeso (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Chris Martin, membro portante della rinomata band musicale Coldplay, ha un grave problema di salute che lo costringerà a fermarsi per un po’ sulla scena musicale. Cosa gli è successo nello specifico e quali sono le sue condizioni oggi? Pare proprio che il tour mondiale previsto sia a rischio: le date brasiliane sono già state cancellate a causa della malattia del cantante. Anche quelle italiane, di Milano e Napoli, sono a rischio. Che malattia ha Chris Martin? Il frontman dei Coldplay, è stato costretto a fermarsi per un po’, e non se la passa proprio bene. Il motivo sarebbe un grave problema di salute. Il problema in questione sarebbe una grave infezione ai polmoni che gli impedisce di lavorare a regime e che lo ha costretto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 ottobre 2022), membro portante della rinomata band musicale, ha un grave problema di salute che lo costringerà a fermarsi per un po’ sulla scena musicale. Cosa gli è successo nello specifico e quali sono le sue condizioni oggi? Pare proprio che ilmondiale previsto sia a rischio: le date brasiliane sono già state cancellate a causa delladel cantante. Anche quelle italiane, di Milano e Napoli, sono a rischio. Cheha? Il frontman dei, è stato costretto a fermarsi per un po’, e non se la passa proprio bene. Il motivo sarebbe un grave problema di salute. Il problema in questione sarebbe una grave infezione ai polmoni che gli impedisce di lavorare a regime e che lo ha costretto ...

