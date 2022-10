Salvini | punta i piedi e chiede per sé il Viminale e la Lega indica altri 3 ministeri chiave Spettro tempi lunghi per il governo

agenzia_nova : Il Consiglio federale della #Lega ha confermato il mandato a #Salvini. Ecco a quali ministeri punta il Carroccio - infoitinterno : Il Consiglio della Lega dà pieno mandato a Salvini. Fonti: 'Il Carroccio punta a quattro ministeri'. Meloni vede Ci… - Ladygalga1 : RT @ChiodiDonatella: A #Bossi fanno schifo i #voti del #centrosud. E punta alla'corrente del #Nord' nella #Lega. Deve essere che al 4% si t… - Giornaleditalia : #matteosalvinilegaconsigliofederalelega Consiglio federale Lega, Salvini non molla il Viminale e punta su Agricoltu… - salvatore_irato : I quattro misteri del carretto. Governo, diretta – Il Consiglio della Lega dà pieno mandato a Salvini. Fonti: “Il C… -

...stabilisce la priorità del nuovo governo Nel corso del consiglio federale della Lega 'sono state approvate all'unanimità le priorità del partito - fa sapere l'ufficio stampa di Matteo...La Lega, è noto da tempo ma è stato ribadito anche oggi,a due dicasteri. Il primo è il ... Giancarlo Giorgetti parlando con la stampa ha spiegato come "è un candidato naturale per il ...“Di nomi non si è parlato“, assicura chi ha partecipato al summit con Matteo Salvini Sono questi, secondo quanto si apprende da fonti del Carroccio a margine della riunione del Consiglio federale, i ...È terminato dopo due ore il consiglio federale della Lega, convocato da Matteo Salvini per decidere la linea del Carroccio sulla formazione del nuovo governo. A quasi dieci giorni dal flop alle elezio ...