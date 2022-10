Salario minimo, via libera definitivo alla direttiva. Sindacati Ue: “Seguire l’esempio della Germania che l’ha portato a 12 euro” (Di martedì 4 ottobre 2022) Ultimo semaforo verde per la direttiva sul Salario minimo in Ue. L’Ecofin ha dato il suo via libera finale. La direttiva, già approvata a settembre in via definitiva anche dal Parlamento europeo, entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e gli Stati membri hanno due anni per recepirla nel diritto nazionale. Il testo punta a rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva, che dovrà arrivare fino all’80%. Non viene invece fissato un Salario minimo vero e proprio nell’Ue, e ancor meno un obbligo di introdurlo in Paesi in cui non ci sia già, come l’Italia. Gli Stati membri con Salario minimo legale sono tenuti a prevede procedure ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Ultimo semaforo verde per lasulin Ue. L’Ecofin ha dato il suo viafinale. La, già approvata a settembre in via definitiva anche dal Parlamentopeo, entrerà in vigore il ventesimo giorno successivosua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e gli Stati membri hanno due anni per recepirla nel diritto nazionale. Il testo punta a rafforzare il ruolocontrattazione collettiva, che dovrà arrivare fino all’80%. Non viene invece fissato unvero e proprio nell’Ue, e ancor meno un obbligo di introdurlo in Paesi in cui non ci sia già, come l’Italia. Gli Stati membri conlegale sono tenuti a prevede procedure ...

