Napoli, CorSport: "Ballottaggio serrato in attacco, su Olivera…" (Di martedì 4 ottobre 2022) Napoli OLIVERA- Il Napoli ha svolto rifinitura stamane in Olanda, mancano poche ore al fischio d'inizio di Ajax-Napoli. Mancano pochissime ore al calcio d'inizio tra Ajax e Napoli, gara valida per la terza giornata di Champions League. Gli Azzurri cercano la vittoria che sarebbe la terza consecutiva, un traguardo storico mai riuscito nella storia dei Partenopei. In Olanda, sarà una gara difficilissima, visto anche il grande tifo caloroso dei tifosi Lancieri. Ecco cosa ci dice il Corriere dello Sport, riguardo ai ballottaggi in casa Napoli. "In porta ci sarà Meret, il solo insieme con Di Lorenzo ad aver collezionato l'intera gamma di minuti a disposizione; linea a quattro composta proprio dal capitano con Rrahmani, Kim e Mario Rui. Sì, Amir dovrebbe partire ancora dal primo minuto nonostante ieri abbia ...

