Milan | Leao | “La fiducia del club mi ha aiutato a crescere e a migliorare”

Gazzetta_it : #Leao, prima volta a Stamford Bridge: oggi da 'nemico', domani chissà #Milan #ChelseaMilan - AntoVitiello : #Potter in conferenza: '#Leao? L'ho seguito, complimenti perché fa la differenza. È un top player. Il #Milan è una… - AntoVitiello : Rafael #Leao è uno dei soli quattro giocatori con almeno 4 reti segnate e 4 assist serviti nei cinque maggiori camp… - LucarellaAndrea : RT @PianetaMilan: .@acmilan , #Leao: “La fiducia del club mi ha aiutato a crescere e a migliorare” #ACMilan #Milan #SempreMilan https://… - sportface2016 : #Milan, #Leao: 'Non ho potuto dire di no alla chiamata' -

Calciomercato.com

Rafaelha rilasciato un'intervista alla Uefa, nel quale ha raccontato le sensazioni al: "Ho lasciato lo Sporting a 19 anni e sono rimasto al Lille per una sola stagione. Quando ilmi ha ...Giroud è impressionante: ha forza e qualità, ilun'idea chiara su come attaccare e come difendere.fa la differenza in ogni partita: è un top player, non so ciò che accadrà in ... Leao: 'Non potevo dire no al Milan. Poi è stata dura, ma il club non voleva vendermi. Ora sono una risorsa preziosa' Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, si è raccontato ai canali ufficiali dell’UEFA: “Ero destinato a giocare a calcio, abitavo in un quartiere povero e non era facile. Se crediamo in noi ...Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttosport, il Chelsea sarebbe pronto a fare un affondo per Leao sin dal prossimo gennaio. Tutto questo si amplificherebbe se il Milan non dovesse fare ...