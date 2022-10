«Il primo luglio del 2023, Lionel Messi sarà un calciatore del Barça» (Di martedì 4 ottobre 2022) 1 de julio de 2023, Lionel #Messi será jugador del Barça. — Veronica Brunati (@verobrunati) October 4, 2022 . Così recita il tweet di Veronica Brunati, giornalista argentina considerata molto vicina alla Pulce. Il fuoriclasse argentino aveva lasciato il club blaugrana due estati fa, in scadenza di contratto. È stato un addio complicato, di cui si parla ancora. Solo qualche giorno fa, il Mundo rivelò degli interessi chiesti da Messi in piena pandemia al club che diceva di amare, oltre ad una penale di 20 milioni in caso di mora. Pomo della discordia fu proprio il cosiddetto “premio fedeltà”: i blaugrana chiesero una proroga, l’argentino non la concesse. Sta di fatto che di un ritorno di Messi si parla praticamente dal giorno del suo addio. Sono voci che si rincorrono da sempre. Al ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 ottobre 2022) 1 de julio deserá jugador del. — Veronica Brunati (@verobrunati) October 4, 2022 . Così recita il tweet di Veronica Brunati, giornalista argentina considerata molto vicina alla Pulce. Il fuoriclasse argentino aveva lasciato il club blaugrana due estati fa, in scadenza di contratto. È stato un addio complicato, di cui si parla ancora. Solo qualche giorno fa, il Mundo rivelò degli interessi chiesti dain piena pandemia al club che diceva di amare, oltre ad una penale di 20 milioni in caso di mora. Pomo della discordia fu proprio il cosiddetto “premio fedeltà”: i blaugrana chiesero una proroga, l’argentino non la concesse. Sta di fatto che di un ritorno disi parla praticamente dal giorno del suo addio. Sono voci che si rincorrono da sempre. Al ...

