Gratta e Vinci e SuperEnalotto | il caso dei premi non ritirati

Vince 500mila euro al Gratta e Vinci ma a quanto pare ancora non lo sa. È il caso che si sta verificando a Napoli, dove l'ignoto fortunato non si è presentato a ritirare il premio nell'Ufficio premi di Sisal. Ancora 6 giorni e poi la Vincita da 500mila euro di VinciCasa, il gioco della famiglia Win for Life di Sisal, non potrà più essere riscossa: la scadenza è fissata infatti al prossimo 10 ottobre. Ma ad oggi, secondo quanto rende noto l'Ufficio premi di Sisal, non si è ancora palesata la persona che giovedì 11 agosto, al Punto di Vendita Sisal in via Domenico Morelli, a Napoli, ha preso il biglietto vincente. Il premio funziona così: 200mila euro vengono corrisposti subito, in denaro, senza alcun vincolo. La restante parte, ...

