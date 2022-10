Caro gas, scontro in Ue: Gentiloni e Breton propongono debito comune, Berlino dice no. Dopo l’Ecofin: “Paesi hanno idee divergenti” (Di martedì 4 ottobre 2022) L’Europa è ancora distante dal trovare una risposta comune alla crisi energetica e all’aumento del prezzo del gas. La spaccatura è emersa se possibile in maniera ancora più netta durante la riunione dei ministri delle Finanze dei 27 a Lussemburgo, convocata per decidere come finanziare RePower Eu. Da un lato ci sono i malumori di diversi Stati membri – Italia compresa – per la mossa della Germania, che in autonomia ha annunciato un pacchetto di aiuti da 200 miliardi di euro. Dall’altro c’è la freddezza di Berlino, non da solo, di fronte alla proposta di Paolo Gentiloni e Thierry Breton, che hanno chiesto di agire come durante la pandemia, emettendo debito comune sul modello del fondo Sure. I due commissari Ue per l’Economia e il Mercato interno, in un intervento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) L’Europa è ancora distante dal trovare una rispostaalla crisi energetica e all’aumento del prezzo del gas. La spaccatura è emersa se possibile in maniera ancora più netta durante la riunione dei ministri delle Finanze dei 27 a Lussemburgo, convocata per decidere come finanziare RePower Eu. Da un lato ci sono i malumori di diversi Stati membri – Italia compresa – per la mossa della Germania, che in autonomia ha annunciato un pacchetto di aiuti da 200 miliardi di euro. Dall’altro c’è la freddezza di, non da solo, di fronte alla proposta di Paoloe Thierry, chechiesto di agire come durante la pandemia, emettendosul modello del fondo Sure. I due commissari Ue per l’Economia e il Mercato interno, in un intervento ...

fattoquotidiano : Caro gas, scontro in Ue: Gentiloni e Breton propongono l’emissione di debito comune sul modello Sure, ma arriva il… - fattoquotidiano : Caro gas, lettera di 15 Stati alla Commissione Ue: “Price cap su tutte le importazioni, non solo dalla Russia”. E f… - Comemigirano : @MarcoPahl @AlexBazzaro @VedeleAngela Quindi la mia domanda non era speciosa, lo dici tu stesso. Allora visto che… - jobbe5036 : @myrtamerlino Draghi e company hanno messo sanzioni senza mettere prima contromisure... parliamo di Draghi quel mig… - infoiteconomia : Caro bollette: come risparmiare su luce e gas e spendere meno -