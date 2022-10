Belen Rodriguez e gli auguri di compleanno a Stefano De Martino “Feliz cumpleaños a mi corazón” (Di martedì 4 ottobre 2022) In una recente intervista a Verissimo, il programma televisivo condotto da Silvia Toffanin, Belen Rodriguez ha raccontato senza filtri alcuni aspetti della sua vita sentimentale. Dai primi rumors sulla relazione con Antonino Spinalbese, alla nascita della piccola Luna Marì, fino al ritorno di fiamma con Stefano De Martino. “Abbiamo lasciato scadere per due volte le carte del divorzio” afferma divertita la showgirl argentina. La relazione tra i due, nata nel corso della trasmissione Amici, ha attraversato numerosi alti e bassi ma, a quanto pare, il sentimento è stato più forte di tutte le difficoltà. Nei giorni scorsi Stefano De Martino ha compiuto 33 anni. Belen Rodriguez, sul suo profilo ufficiale Ig, ha pubblicato una bellissima foto in bianco e nero ... Leggi su diredonna (Di martedì 4 ottobre 2022) In una recente intervista a Verissimo, il programma televisivo condotto da Silvia Toffanin,ha raccontato senza filtri alcuni aspetti della sua vita sentimentale. Dai primi rumors sulla relazione con Antonino Spinalbese, alla nascita della piccola Luna Marì, fino al ritorno di fiamma conDe. “Abbiamo lasciato scadere per due volte le carte del divorzio” afferma divertita la showgirl argentina. La relazione tra i due, nata nel corso della trasmissione Amici, ha attraversato numerosi alti e bassi ma, a quanto pare, il sentimento è stato più forte di tutte le difficoltà. Nei giorni scorsiDeha compiuto 33 anni., sul suo profilo ufficiale Ig, ha pubblicato una bellissima foto in bianco e nero ...

