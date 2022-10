Audi - TT RS Coupé Iconic Edition

(Di martedì 4 ottobre 2022)presenta la TT RS, una serie limitata di appena 100 esemplari per il mercato europeo che sarà disponibile in Italia nel corso del 2023. Con questo modellocelebra una delle sportive più rappresentative della sua storia, ormai sulla breccia da quasi 25 anni. Il powertrain è quello già noto della RS: il cinque cilindri 2.5 turbo da 400 CV e 480 Nm con cambio S tronic e trazione integrale quattro. Kit aerodinamico e colori sono specifici. Lasi distingue dalla RS standard grazie a un allestimento cheSport ha voluto personalizzare con tocchi racing. L'unica tinta esterna è quella denominata Grigio Nardò, abbinata alle finiture nere lucide delle griglie anteriori, delle minigonne, delle calotte dei ...

Dal 1998 a oggi la sportivaTT ha conquistato migliaia di appassionati in tutti il mondo. Per celebrarne i 25 anni di fortunata carriera, la casa dei Quattro Anelli ha deciso di proporre una edizione speciale limitata ...La R8 si evolve ancora: l'ha realizzato una nuova versione speciale dellache segna il record di potenza per le varianti a trazione posteriore. Per la prima volta il modello RWD è infatti abbinato al V10 5.2 ...