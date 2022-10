Ajax-Napoli live dalle 21: Spalletti sceglie Raspadori e Olivera (Di martedì 4 ottobre 2022) Gruppo A, terza giornata della fase a gironi di Champions League: Ajax contro Napoli, con gli azzurri forti del primato in classifica grazie alle due vittorie ottenute in altrettante partite. Il... Leggi su ilmattino (Di martedì 4 ottobre 2022) Gruppo A, terza giornata della fase a gironi di Champions League:contro, con gli azzurri forti del primato in classifica grazie alle due vittorie ottenute in altrettante partite. Il...

sscnapoli : ??? #AjaxNapoli sarà diretta dall’arbitro francese Letexier - anperillo : Magnifico #Napoli nei primi 35’, poi energie al risparmio in vista dell’#Ajax. Perfetta la gestione dei cambi di… - sscnapoli : ?? #NapoliAjax, biglietti in vendita da Sabato. Diritto di prelazione e sconto del 20% per gli abbonati ?? - PolliceAzzurro : RT @Rocc0_O1: Ajax-Napoli 4-0 ma poi ti ricordi che Aurelione è stato sospeso, ma poi ti riricordi che è tornato 20 minuti prima del calcio… - RedazioneFM : Segui in diretta con noi tutte le emozioni di #AjaxNapoli #UCL -