Ajax-Napoli, formazioni ufficiali: Olivera e Raspadori dal 1?, ancora out Simeone (Di martedì 4 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli torna in campo in Champions League con gli azzurri di Luciano Spalletti saranno di scena in casa dell'Ajax per la terza giornata di Champions League. Fischio d'inizio alle ore 21. Ajax e Napoli si sono affrontate solo in una precedente competizione europea, nella Coppa delle Fiere nel 1969/70, al terzo turno. Di seguito le scelte dei due allenatori. formazioni ufficiali Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn. All.: Schreuder Napoli(4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Spalletti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

