Tuttosport – profumo di campo e segnali incoraggianti

TORINO – Sì, è vero. L'infermeria si sta svuotando. Ormai gli indisponibili per Allegri sono rimasti tre: Pogba, Chiesa e Kaio Jorge, oltre a Di Maria, ma l'argentino è ai box per questa e la prossima gara di campionato di sabato al Meazza col Milan per via dei due turni di squalifica rimediati con la gomitata al costato di Izzo nella sfida di Monza. Per oggi, dunque, come ha ribadito con comprensibile soddisfazione Allegri, sono attesi i rientri di Alex Sandro, di Rabiot e di Locatelli. Mentre Cuadrado ritorna dopo la squalifica come lo stesso Milik, beffati col rosso nel parapiglia del finale con la Salernitana. Sui tre recuperati fisicamente il tecnico livornese ha detto che «stanno bene. In questi 15 giorni di sosta li abbiamo recuperati mentalmente e ...