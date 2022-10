Sta vincendo Spalletti, nel Napoli non c’è distinzione tra titolari e riserve (Di domenica 2 ottobre 2022) titolari e riserve. Per Spalletti non c’è distinzione a sta vincendo la sua battaglia. Ne scrive Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport. Nel secondo tempo, forte del vantaggio e della netta sensazione di dominio, il Napoli comincia a difendere sostenuto dal lavoro di tutti: la gestione complessiva della fase difensiva, dagli attaccanti ai difensori, è davvero ottima. E al resto ci pensano Kim e Rrahmani: super in coppia e anche individualmente. Due colossi. Per i ragazzi che entrano dalla panchina e regalano la medesima energia e l’applicazione degli altri. La guerra di Spalletti alla distinzione tra titolari e riserve evidentemente paga: non c’è traccia di gente demotivata. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 ottobre 2022). Pernon c’èa stala sua battaglia. Ne scrive Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport. Nel secondo tempo, forte del vantaggio e della netta sensazione di dominio, ilcomincia a difendere sostenuto dal lavoro di tutti: la gestione complessiva della fase difensiva, dagli attaccanti ai difensori, è davvero ottima. E al resto ci pensano Kim e Rrahmani: super in coppia e anche individualmente. Due colossi. Per i ragazzi che entrano dalla panchina e regalano la medesima energia e l’applicazione degli altri. La guerra diallatraevidentemente paga: non c’è traccia di gente demotivata. L'articolo ...

