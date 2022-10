Sampdoria, Giampaolo a rischio? Le parole del responsabile dell’area tecnica! (Di domenica 2 ottobre 2022) A pochi minuti dall’inizio del match tra Sassuolo e Salernitana, il responsabile dell’area tecnica della Sampdoria Carlo Osti, ha parlato in conferenza stampa ai microfoni di DAZN facendo chiarezza sulla questione Giampaolo. “Giampaolo rischia? Il CDA h deciso di continuare con lui, oggi è una partita delicata, ma la squadra è arrivata a questo appuntamento nel migliore dei modi”. Sampdoria Osti Giampaolo Infine un commento su un’ipotetica trattativa per vendere il club blucerchiato – “Non so rispondere, non ce ne occupiamo mai, noi pensiamo solo a fare il nostro lavoro e alla partita di oggi”. L’inizio di stagione della Samp si è rivelato senza ombra di dubbio sotto le aspettative. Pare che la società voglia comunque rinnovare la fiducia a mister ... Leggi su rompipallone (Di domenica 2 ottobre 2022) A pochi minuti dall’inizio del match tra Sassuolo e Salernitana, iltecnica dellaCarlo Osti, ha parlato in conferenza stampa ai microfoni di DAZN facendo chiarezza sulla questione. “rischia? Il CDA h deciso di continuare con lui, oggi è una partita delicata, ma la squadra è arrivata a questo appuntamento nel migliore dei modi”.OstiInfine un commento su un’ipotetica trattativa per vendere il club blucerchiato – “Non so rispondere, non ce ne occupiamo mai, noi pensiamo solo a fare il nostro lavoro e alla partita di oggi”. L’inizio di stagione della Samp si è rivelato senza ombra di dubbio sotto le aspettative. Pare che la società voglia comunque rinnovare la fiducia a mister ...

