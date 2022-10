Rune-Huesler oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Sofia 2022 (Di domenica 2 ottobre 2022) Holger Rune sfiderà Marc-Andrea Huesler nella finale dell’Atp 250 di Sofia 2022. Una finale decisamente a sorpresa, soprattutto per i tanti tifosi italiani che speravano di poter assistere ad un epico scontro tra Sinner e Musetti. Invece in finale ci arriva soprattutto il classe ’03 norvegese, che ha messo in mostro in questi giorni tutti i suoi colpi. Un’intensità di quelle importanti da parte di Rune, che cerca il secondo titolo della stagione e della sua giovane carriera. Di fronte avrà la rivelazione del torneo, il 26enne svizzero che dopo il primo turno superato senza troppi patemi contro Blancaneaux ha messo in fila prima il numero due del tabellone Carreno-Busta, poi il polacco Majchrzak dopo aver annullato due match point ed infine Lorenzo ... Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Holgersfiderà Marc-Andreanelladell’Atp 250 di. Unadecisamente a sorpresa, soprattutto per i tanti tifosi italiani che speravano di poter assistere ad un epico scontro tra Sinner e Musetti. Invece inci arriva soprattutto il classe ’03 norvegese, che ha messo in mostro in questi giorni tutti i suoi colpi. Un’intensità di quelle importanti da parte di, che cerca il secondo titolo della stagione e della sua giovane carriera. Di fronte avrà la rivelazione del torneo, il 26enne svizzero che dopo il primo turno superato senza troppi patemi contro Blancaneaux ha messo in fila prima il numero due del tabellone Carreno-Busta, poi il polacco Majchrzak dopo aver annullato due match point ed infine Lorenzo ...

