Roma | Gazzetta | “Mourinho che mossa giocare senza la punta”

(Di domenica 2 ottobre 2022)- Come riporta laladi Mou vince ancora con una sua grandein campo che sorpreso tutti. “Come nei migliori classici del genere, il “giallo” è stato risolto nel finale, quando in fondo non interessava più a nessuno. Il convitato di pietra della sfida tra Inter e, infatti, è comparso al fischio finale facendo irruzione nella spogliatoio e abbracciando i suoi giocatori, al grido di «Siete stati grandi». È stato questo lo sberleffo virtuale di Joséalla squalifica che gli ha impedito di ricevere la solita ovazione del pubblico interista, ma non lo ha privato di una scarica di adrenalina difficile da dimenticare. E se la curva Nord nerazzurra dopo appena trenta secondi di partita, ha fatto partire il coro «José ...

asrsupporter : Big match vinto dalla Roma e nella prima pagina devo vedere la faccia di quel piagnone. Gazzetta ???? - Erik_4000 : @GianmarcoDaria @Gazzetta_it godono che l'inter perde e evidente,perché dire ché handanovic vuole il riscatto dopo… - sportli26181512 : Il santino di Smalling, gli UFO e il fiore Dybala: i social impazziscono per la Roma: Il santino di Smalling, gli U… - Gazzetta_it : Il santino di #Smalling, gli UFO ed il fiore #Dybala: i social impazziscono per la #Roma -

Nel suo curriculum, insieme al ritiro all'Olimpiade di Sapporo dello scorso anno, pure alcune gare nel nostro Paese, con tanto di successo alla maratona di2016. Alle sue spalle, nell'ordine, si ...Ma quelle che sono in onda seguono il mood che, a partire dal fischio finale, va in onda da ieri sera sui social e anche su whatsapp: laè una squadra che "non ha paura di niente" e l'urlo di ...Una serata elegante per consacrare un appuntamento che a Milazzo dovrà avere un seguito. Perché nonostante la diversa location, a causa delle incerte ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...