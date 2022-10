Quella volta in cui un giovane McCharty disse: 'Le mie mani pensano' (Di domenica 2 ottobre 2022) Ma 'non leggo brutti libri', ha precisato nel 1975. 'Non riesco fisicamente a muovere gli occhi sulla pagina'. Leggi su agi (Di domenica 2 ottobre 2022) Ma 'non leggo brutti libri', ha precisato nel 1975. 'Non riesco fisicamente a muovere gli occhi sulla pagina'.

GiovaQuez : Ancora una volta la soluzione proposta da Orsini è quella di dar seguito pedissequamente a tutte le richieste di Pu… - primumvivere2 : @DartSamy Avete votato destra. Sia a livello locale che nazionale. Le destre, in tutto il mondo, sono a favore dell… - myriamsabolla : @Giulia_B Eh infatti questa volta non so se me la sento. Quella storia mi angoscia sempre molto, faccio fatica a no… - MinaDAquino1 : RT @LCateno: Perchè in Jessica la nobiltà di cui mi importa è quella della sua anima, che ha dimostrato quando c’è stato da perdonare, spro… - barbaragancia : @dubeenha Ma che gioia! L’Umbria la trovo affascinante, ho subito per la prima volta in vita mia la sindrome di Ste… -