"Ora faccio vedere tutto": la De Filippi svela i messaggini della Ferilli in tv, cala il gelo (Di domenica 2 ottobre 2022) Maria De Filippi mette in imbarazzo Sabrina Ferilli a Tu si que Vales, lo show di sabato sera di Canale Cinque. La De Filippi infatti ha rivelato che la Ferilli le ha inviato dei messaggi vocali su WhatsApp con degli "ordini" e dei "comandi" sulla trasmissione. E nel corso della puntata con delle richieste che la conduttrice definisce "ordini" e "comandi" riguardo alla trasmissione. E nel corso della puntata la De Filippi ha chiesto alla regia di farli ascoltare. "Una settimana fa Sabrina mi ha mandato dei vocali in cui mi ordina delle cose" afferma la conduttrice di C'è Posta per Te. "Ordino?!?" replica subito la Ferilli. "Si, ordini relativi a questa trasmissione" prosegue De Filippi. "Ahhh, ordino...", replica ancora ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Maria Demette in imbarazzo Sabrinaa Tu si que Vales, lo show di sabato sera di Canale Cinque. La Deinfatti ha rivelato che lale ha inviato dei messaggi vocali su WhatsApp con degli "ordini" e dei "comandi" sulla trasmissione. E nel corsopuntata con delle richieste che la conduttrice definisce "ordini" e "comandi" riguardo alla trasmissione. E nel corsopuntata la Deha chiesto alla regia di farli ascoltare. "Una settimana fa Sabrina mi ha mandato dei vocali in cui mi ordina delle cose" afferma la conduttrice di C'è Posta per Te. "Ordino?!?" replica subito la. "Si, ordini relativi a questa trasmissione" prosegue De. "Ahhh, ordino...", replica ancora ...

