Moto2 | la pioggia detta legge e la gara viene chiusa in anticipo | vince Tony Arbolino davanti a Salac e Canet

Leggi su oasport

(Di domenica 2 ottobre 2022)si è aggiudicato un incredibile Gran Premio di Thailandia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale2022. Sul tracciato di Buriram la grande protagonista della giornata è stata la, comparsa a 7 minuti dal via e divenuta poi torrenziale, fino alla bandiera rossa che ha chiuso anzitempo la, andando a consegnare un punteggio dimezzato per la classifica generale, dato che non erano stati coperti i 2/3 della distanza. Al momento della sospensione, sotto un vero e proprio nubifragio, il pilota milanese del team Marc VDS aveva appena superato il ceco Filip(Kalex Gresini) mentre al terzo posto si trovava lo spagnolo Aron(Kalex Flexbox). Quarta posizione per il britannico Jake Dixon (Gas Gas Aspar) quinta per lo spagnolo Alonso ...