Iran | Namazi può lasciare il paese quando quando lo vorrà

qnazionale : Il cittadino iraniano-americano Bagher Namazi può lasciare l'Iran - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Iran, Baquer Namazi può lasciare il Paese: malato, aveva fatto appello a Biden per potersi curare - ahmedsaleh168 : Iran, Baquer Namazi può lasciare il Paese: malato, aveva fatto appello a Biden per potersi curare - laregione : Onu, liberato Baquer Namazi insieme al figlio - peterkama : L'Iran lascia libero Bagher Namazi: può lasciare il paese Il cittadino americano-iraniano era stato condannato a di… -

, 85 anni, con problemi di salute, era in cura da quattro anni agli arresti nella sua casa di Teheran insieme a suo figlio Siamak, entrambi condannati per spionaggio L'rivendica ora lo ...Condannato a 10 anni insieme al figlio per spionaggio: rilasciato per "motivi ...l cittadino americano-iraniano era stato condannato a dieci anni per spionaggio insieme al figlio Le autorità iraniane hanno annunciato che il cittadino iraniano-americano Bagher Namazi può lasciare i ...La decisione per "motivi umanitari, a causa del suo stato di salute". Insieme al figlio era stato condannato a 10 anni di reclusione per spionaggio. Aveva chiesto di andare all'estero per curarsi ...