Governo, Follini: "Meloni metta subito carte in tavola e si dia 'agenda'" (Di domenica 2 ottobre 2022) (Adnkronos) – "Albert Camus ci invitava a pensare che Sisifo dovesse essere felice nel sollevare ogni giorno quello stesso masso destinato l'indomani a rotolare inesorabilmente a valle. Così oggi si può immaginare che Meloni debba essere felice anche lei, alla prese con la fatica e i rischi dell'azione di Governo che di qui a poco si troverà a caricarsi in spalla come un glorioso e oneroso fardello. Felice, ma anche consapevole. E forse -si spera- anche preoccupata. Ella infatti ha ricevuto dagli elettori un chiaro e forte mandato a guidare il paese. Ma quel mandato sembra rivolgersi a due Meloni in luogo di una. Chiedendo alla prima di fare certe cose e di essere una certa persona. E alla seconda di farne altre, tutt'altre, finendo col diventare lei stessa, prima o poi, un'altra persona. Metà del paese immagina infatti di trovarsi ...

