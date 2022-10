Gf Vip 7, un’ex gieffina si schiera dalla parte di Marco Bellavia: “Io ero entrata nella Casa con la depressione e sono arrivata in finale!” (Di domenica 2 ottobre 2022) Continuano ad arrivare attraverso i propri social network messaggi di solidarietà e di vicinanza nei confronti di Marco Bellavia. Nelle ultime ore dopo Karina Cascella si è esposta anche un’ex protagonista del Grande Fratello 15, andato in onda nel 2018: Veronica Setti. L’ex gieffina ha preso le distanze da chi all’interno della Casa ha dichiarato che una persona che soffre di un disturbo psicologico non possa partecipare al reality show. La stessa Veronica ha sofferto di depressione proprio nel periodo in cui ha deciso di partecipare al Gf: Marco Bellavia si è ritirato dal Grande Fratello immagino per lo schifo che ha dovuto subire, di cui è stato vittima. Io ricordo che chi è depresso non deve non fare il Grande ... Leggi su isaechia (Di domenica 2 ottobre 2022) Continuano ad arrivare attraverso i propri social network messaggi di solidarietà e di vicinanza nei confronti di. Nelle ultime ore dopo Karina Cascella si è esposta ancheprotagonista del Grande Fratello 15, andato in onda nel 2018: Veronica Setti. L’exha preso le distanze da chi all’interno dellaha dichiarato che una persona che soffre di un disturbo psicologico non possacipare al reality show. La stessa Veronica ha sofferto diproprio nel periodo in cui ha deciso dicipare al Gf:si è ritirato dal Grande Fratello immagino per lo schifo che ha dovuto subire, di cui è stato vittima. Io ricordo che chi è depresso non deve non fare il Grande ...

