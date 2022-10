Formazioni ufficiali Lazio Spezia | le scelte degli allenatori

(Di domenica 2 ottobre 2022) Ledimatch valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per l’8ª giornata di Serie A 2022/2023.(4-3-3) – Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.(3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Ellertsson, Bastoni; Gyasi, Nzola. All.: Gotti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ROMA - Un match da non sbagliare per la Lazio contro lo Spezia. Servono conferme, c'è voglia di rimanere nelle zone alte della classifica e iscriversi in maniera decisa alla lotta per la Champions ...Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Lazio-Spezia, anticipo delle 12.30 dell'ottava giornata di Serie A Passata agli annali per il gol in fuorigioco di Acerbi convalidato dopo la revisione ...