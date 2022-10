‘Benevento Cammina’ | in 250 per l’evento di sport e salute VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di domenica 2 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Coniugare. Da questo principio nasce l’idea di creare la prima edizione di. Alla pista ciclopedonale di Pantano si sono ritrovati in 250 circa, tantissimi, per partecipare alla prima edizione deldella camminataiva di cui Claudio Maga’ e’ maestro nazionale. Tantiivi, tanti curiosi, ma anche tante persone che hanno deciso di passare una domenica all’insegna della saluta e dell’attività fisica. L’idea di Maga’, pero’ non e’ fine a se stessa. si fonda su un principio di durabilità nel tempo e soprattutto di allargamento del confine. “Il nostro obiettivo – commenta Maga’ – e’ trasformare questa camminataiva che, ad oggi e’ sannita, in una grande ...