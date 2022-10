«Vita | donna | libertà!» i tifosi del Bayern con le donne iraniane

Leggi su calcionews24

(Di sabato 1 ottobre 2022) IdelMonaco, durante la partita contro il Bayer Leverkusen, hanno mostrato uno striscione di sostegno alleNel corso della partita traMonaco e Bayer Leverkusen di Bundesliga di ieri sera, ibavaresi hanno mostrato due striscioni a supporto delle proteste delle, libertà e Solidarietà con la rivoluzione femminista in Iran! il messaggio dei due striscioni.'s Ultras are showing solidarity with the protestors in Iran with a banner that says:“Jin, Jiyan, Azadi! (Woman, Life, Freedom!)Solidarity with the feminist revolution in Iran!”#FCBB04 #Bundesliga pic.twitter.com/ROUQNttvXm— DW Sports (@dw sports) September 30, ...