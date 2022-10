VIDEO F1, il giro della pole-position di Charles Leclerc a Singapore (Di sabato 1 ottobre 2022) Nessuno se lo aspettava, era il suo avversario a chiudere per ultimo le qualifiche e, in queste circostanze, con la pista in costante miglioramento, solitamente l’ultimo ha sempre la meglio. Così era infatti, con Max Verstappen che si stava migliorando e Charles Leclerc quasi rassegnato all’idea di partire dalla seconda posizione. Poi, però, l’olandese è ritornato ai box per ordine di scuderia ed ecco che il pilota della Ferrari può godersi la pole-position conquistata al Gran Premio di Singapore di Formula 1, grazie al suo miglior giro (il penultimo tentato dal monegasco) chiuso in 1:49.412. Quanto basta per Leclerc per partire davanti a tutti nella gara di domani, mentre l’olandese deve accontentarsi dell’ottava posizione di partenza. Qualche rischio ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Nessuno se lo aspettava, era il suo avversario a chiudere per ultimo le qualifiche e, in queste circostanze, con la pista in costante miglioramento, solitamente l’ultimo ha sempre la meglio. Così era infatti, con Max Verstappen che si stava migliorando equasi rassegnato all’idea di partire dalla seconda posizione. Poi, però, l’olandese è ritornato ai box per ordine di scuderia ed ecco che il pilotaFerrari può godersi laconquistata al Gran Premio didi Formula 1, grazie al suo miglior(il penultimo tentato dal monegasco) chiuso in 1:49.412. Quanto basta perper partire davanti a tutti nella gara di domani, mentre l’olandese deve accontentarsi dell’ottava posizione di partenza. Qualche rischio ...

