Strozza | “sulla provinciale 5 incidenti fotocopia in pochi giorni | fate attenzione”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 1 ottobre 2022). “Cinquein”, lungo la stradadella Valle Imagna. “Tutti con la stessa dinamica: entrata in curva, derapata, testacoda e termine della corsa contro la recinzione o il muro di contenimento. In questo caso della mia proprietà”. Mauro Vassalli, residente a, denuncia quella che a suo dire è la “pericolosità” del tratto stradale che porta in valle, in particolare quando la pioggia rende “scivolosa” la guida. “La pioggia, il manto stradale ed in alcuni casi – sottolinea – pure la sottovalutazione del pericolo da parte degli automobilisti”. Magari di quelli che esagerano un po’ con l’acceleratore. “Finora – prosegue Vassalli – non si registrano decessi, ma feriti, danni alle auto e alle proprietà immobiliari”. Compresa la sua. Nonostante le ...