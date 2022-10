Renzi spara a zero: 'Letta ha sbagliato tutto e il Pd è finito, il futuro siamo noi' (Di sabato 1 ottobre 2022) Il leader di Italia Viva: 'Enrico ha consegnato il Paese a Giorgia Meloni, lo sanno anche i suoi amici. Straordinario spazio di crescita per noi e ... Leggi su quotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Il leader di Italia Viva: 'Enrico ha consegnato il Paese a Giorgia Meloni, lo sanno anche i suoi amici. Straordinario spazio di crescita per noi e ...

jesoohristo : @GioSca63 @PoliticaPerJedi @marco_disaro O anche che alla gente non dispiace draghi ma piuttosto che votare per ren… - m_spagna : @venis_77 “Imbolsito spara idiozie” la mettiamo nella rubrica #Ripassi #renzi. Se lo merita proprio ?? - Claudio29032 : @BenedettaFrucci @Robispezia7 Ma quante cazzate spara ? Mi sembra renzi in gonnella - ABqualcosa71 : @PolScorr @il_wlitalia Ti mancano un paio di passaggi fondamentali: è il PD che molla 5S sulle elezioni di Roma men… - stelvio_romeo : @La7tv @tagadala7 Calenda e' un chiaccherone, spara cazzate e bufale in contemporanea a bugie ovvie. Ha fottuto mol… -