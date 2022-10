Napoli-Torino, tifosi furiosi con DAZN: “Ma che partita state vedendo?” (Di sabato 1 ottobre 2022) Napoli-Torino, gli azzurri conducono 3-1 contro la compagine di Juric, sul web tifosi furiosi con la telecronaca di DAZN. Sul finale del primo tempo il Torino con Sanabria segna il gol della bandiera. L’arbitro poi fischia la fine del primo tempo: 3-1 per il Napoli. Gli azzurri devastanti per 35minuti, doppietta di Anguissa e cavalcata vincete di Kvara, sul finale hanno concesso troppo alla compagine di Juric. I tifosi azzurri sul web insorgono contro la telecronaca di DAZN affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Dario Marcolin. Proprio l’ex collaboratore di Mancini sembra essere finito nelle mire dei fans partenopei “Il Torino ha trovato un gol fortunato e questi di DAZN esultano”. “Solito ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 ottobre 2022), gli azzurri conducono 3-1 contro la compagine di Juric, sul webcon la telecronaca di. Sul finale del primo tempo ilcon Sanabria segna il gol della bandiera. L’arbitro poi fischia la fine del primo tempo: 3-1 per il. Gli azzurri devastanti per 35minuti, doppietta di Anguissa e cavalcata vincete di Kvara, sul finale hanno concesso troppo alla compagine di Juric. Iazzurri sul web insorgono contro la telecronaca diaffidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Dario Marcolin. Proprio l’ex collaboratore di Mancini sembra essere finito nelle mire dei fans partenopei “Ilha trovato un gol fortunato e questi diesultano”. “Solito ...

sscnapoli : ???? Te la senti…? ?? Non perdere l'opportunità di fare tua una Maglia Halloween edizione speciale indossata dai gioc… - demarkesports : ?? 12' Napoli 2-0 Torino ? 6' Andre Zambo Anguissa ? 12' Andre Zambo Anguissa - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Napoli 3-1* Torino *(Sanabria 44') #SSFootball - dom_dausilio : Dominio del #Napoli per 40 minuti, ora non facciamo credere al #Torino di poter rientrare in partita dopo il 3-1 - itsanultralife_ : Serie A ???? Napoli vs Torino 01/10/2022 -