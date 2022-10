LIVE F1, GP Singapore 2022 in DIRETTA: Ferrari cerca di conferme sul bagnato. Le squadre aspettano di scendere in pista (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO QUALIFICHE GP Singapore 2022 F1 SU TV8 12.08 Entra in pista la Safety Car per valutare le condizioni del tracciato. Attendiamo delle comunicazioni ufficiali sull’effettiva apertura della pit lane. 12.05 Continuano, invece, le voci di mercato in vista del 2023 con Nick De Vries che appare vicino ad AlphaTauri al posto di Pierre Gasly. Il francese è infatti destinato a spostarsi in casa Alpine accanto ad Esteban Ocon. 12.03 Nessuno scende in pista. Occhi puntati nel box della Red Bull con il neozelandese Liam Lawson, impegnato regolarmente in FIA F2 con i colori della casa austriaca. Il portacolori di Carlin sembra destinato a restare nella categoria cadetta anche nel prossimo anno. 12.00 Bandiera verde! Inizia ufficialmente la terza ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO QUALIFICHE GPF1 SU TV8 12.08 Entra inla Safety Car per valutare le condizioni del tracciato. Attendiamo delle comunicazioni ufficiali sull’effettiva apertura della pit lane. 12.05 Continuano, invece, le voci di mercato in vista del 2023 con Nick De Vries che appare vicino ad AlphaTauri al posto di Pierre Gasly. Il francese è infatti destinato a spostarsi in casa Alpine accanto ad Esteban Ocon. 12.03 Nessuno scende in. Occhi puntati nel box della Red Bull con il neozelandese Liam Lawson, impegnato regolarmente in FIA F2 con i colori della casa austriaca. Il portacolori di Carlin sembra destinato a restare nella categoria cadetta anche nel prossimo anno. 12.00 Bandiera verde! Inizia ufficialmente la terza ...

