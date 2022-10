La sconfitta brucia: femministe e centri sociali cercano la “vendetta” nelle piazze e nei licei (Di sabato 1 ottobre 2022) Mandano in campo le femministe e i centri sociali. Le prime scendono in corteo aggrappandosi disperatamente agli slogan degli anni ’70. nelle scuole gli antagonisti penetrano facendo leva sugli studenti del collettivo. Già preparano le occupazioni, girano i video dei giovani “falce e martello” che si riuniscono per urlare «siamo tutti antifascisti». A sinistra sono sempre più patetici. Non cambiano di una virgola la campagna d’odio degli ultimi mesi. La sconfitta brucia e inseguono la “vendetta”, La sola idea che la prima donna destinata ad essere premier in Italia sia di destra non gli va giù. Uno schiaffo, un’umiliazione. Un “evento” che fa crollare il castello di sabbia che avevano creato e che mette in evidenza la loro ipocrisia politica. O meglio, l’inadeguatezza ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 ottobre 2022) Mandano in campo lee i. Le prime scendono in corteo aggrappandosi disperatamente agli slogan degli anni ’70.scuole gli antagonisti penetrano facendo leva sugli studenti del collettivo. Già preparano le occupazioni, girano i video dei giovani “falce e martello” che si riuniscono per urlare «siamo tutti antifascisti». A sinistra sono sempre più patetici. Non cambiano di una virgola la campagna d’odio degli ultimi mesi. Lae inseguono la “”, La sola idea che la prima donna destinata ad essere premier in Italia sia di destra non gli va giù. Uno schiaffo, un’umiliazione. Un “evento” che fa crollare il castello di sabbia che avevano creato e che mette in evidenza la loro ipocrisia politica. O meglio, l’inadeguatezza ...

