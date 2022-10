Kiev | a Kharkiv uccisi 13 bambini e una donna incinta

(Di sabato 1 ottobre 2022) Si aggrava il bilancio dell'attacco russo contro un convoglio di auto di civili ucraini in fuga dalla regione orientale di. Le vittime sono salite a 24, tra cui unae 13. ...

Si aggrava il bilancio dell'attacco russo contro un convoglio di auto di civili ucraini in fuga dalla regione orientale di Kharkiv. Le vittime sono salite a 24, tra cui una donna incinta e 13 bambini. Lo ha riferito il governatore Oleg Synegubov. "Tali sono le terribili conseguenze del bombardamento di un convoglio di civili".