Inter-Roma, le formazioni ufficiali: Lautaro vs Dybala (Di sabato 1 ottobre 2022) Ritorna la Serie A dopo la sosta nazionali e subito alle 18 scenderanno in campo per l’ottava giornata di campionato Inter e Roma. Due squadre che cercano riscatto viste le due sconfitte nell’ultima giornata prima della sosta. Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Roma. L’Inter di Simone Inzaghi è chiamata al riscatto in campionato dopo le tre sconfitte in sette giornate di campionato, tra cui l’ultima contro l’Udinese per 3-1. I nerazzurri sono chiamati ad invertire la rotta da oggi fino alla sosta per Qatar 2022. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Brozovic infortunatosi con la Croazia e di Lukaku ancora alle prese con l’infortunio di fine agosto. L’Inter si trova al settimo posto in classifica con 12 punti frutto di 4 vittorie e tre ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 1 ottobre 2022) Ritorna la Serie A dopo la sosta nazionali e subito alle 18 scenderanno in campo per l’ottava giornata di campionato. Due squadre che cercano riscatto viste le due sconfitte nell’ultima giornata prima della sosta. Ecco di seguito ledi. L’di Simone Inzaghi è chiamata al riscatto in campionato dopo le tre sconfitte in sette giornate di campionato, tra cui l’ultima contro l’Udinese per 3-1. I nerazzurri sono chiamati ad invertire la rotta da oggi fino alla sosta per Qatar 2022. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Brozovic infortunatosi con la Croazia e di Lukaku ancora alle prese con l’infortunio di fine agosto. L’si trova al settimo posto in classifica con 12 punti frutto di 4 vittorie e tre ...

